Проект производства детских автокресел на месте «Зельгроса» в Рязани заморожен: вместо завода будет склад

Сейчас на месте бывшего гипермаркета работает склад одного из маркетплейсов.

В декабре прошлого года Рязанская гордума одобрила перевод участков бывшего гипермаркета «Зельгрос» из жилой зоны в категорию предприятий 4–5 класса опасности. Решение вызвало тревогу жителей микрорайона Дашково-Песочная, которые опасались вредных выбросов от будущего производства детских автокресел и товаров из пластмассы. Однако этим страхам не суждено было сбыться: проект заморожен, а на площадке размещаются лишь складские мощности.

Ситуацию прояснил председатель комитета МСП «Опоры России» и руководитель Рязанского инженерно-производственного кластера детских и потребительских товаров Иван Никитичев. По его словам, изначально здесь действительно планировалось наладить линии по сборке кресел из готовых комплектующих и открыть пошивочный цех для чехлов. Однако текущая экономическая ситуация, включая снижение спроса, рост импорта из Китая и льготные условия для иностранных компаний на маркетплейсах, внесла серьезные коррективы.

Предприниматель подчеркнул: «Получены разрешения на использование под складские мощности, поэтому там только хранение товаров. Никакой угрозы для экологии нет».

Говорить о будущем проекта бизнесмен не берется. «В текущей экономической обстановке сложно что-то прогнозировать. Посмотрите отчеты о том, как пострадал МСП только за первый квартал. Так что какую-то конкретику сейчас дать не представляется возможным», – заключил он.