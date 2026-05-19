В уголовном деле журналиста Михаила Комарова появилась еще одна статья. Фото: Рязанский областной суд.

В уголовном деле журналиста, администратора ряда Телеграм-каналов Михаила Комарова появилась еще одна статья. Его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем, либо легализации иного имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

По крайней мере, пункт «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ упомянул Советский районный суд Рязани, сообщив о сохранении Комарову меры пресечения — содержания под стражей. Срок в СИЗО по ходатайству следователя ему продлен до 21 июля 2026 года.

Ранее Комарову следствие вменило два эпизода клеветы (части 2 и 5 статьи 128.1 УК РФ), а также предъявило обвинение по двум эпизодам вымогательства в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).