Врачи и учителя лидируют по подработкам среди жителей Рязанской области

Каждый восьмой работающий рязанец зарабатывает на подработке более половины дохода

Каждый четвертый трудоустроенный житель Рязанской области находит время на дополнительный заработок, выяснили аналитики сервиса SuperJob. Еще 52% опрошенных хотели бы иметь подработку, но пока не нашли. Отказываются от приработков 22% респондентов.

Мужчины подрабатывают чаще женщин - 28% против 24%. Самые активные совместители - в возрасте от 25 до 35 лет (30%). Реже всего подрабатывает молодежь до 25 лет (17%).

Согласно данным опроса, чаще других ищут дополнительный доход те, кто работает в гибридном режиме (несколько дней в офисе, остальные - на удаленке). Лидируют по совместительству медики и финансисты. Подработка есть у 40% медсестер, 38% врачей, 35% главных бухгалтеров и 33% учителей.

Высока доля совместительства и среди маркетологов (32%), воспитателей (31%), охранников (29%) и программистов (28%).

У 27% опрошенных дополнительный заработок приносит менее 10% от общего дохода. 40% получают от подработки 10-30%, каждый пятый – 30-50%, а каждый восьмой зарабатывает таким образом более половины личного дохода.