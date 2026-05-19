Более 60 студенток Рязанской области получили пособие по беременности и родам

С начала 2026 года региональное отделение СФР перечислило пособие по беременности и родам 43 студенткам, сообщает ведомство. А с сентября 2025 года, когда выплату подняли, его оформили 66 будущих мам, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь сумма пособия - 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2026 года это 18 373 рубля. Раньше выплату считали исходя из размера стипендии.

Претендовать на пособие может любая студентка очной формы обучения. Неважно, учится она на бюджете или платно.

Чтобы получить деньги, нужно:

- взять больничный лист в женской консультации;

- подать заявление через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или МФЦ;

- предоставить справку об обучении по очной форме с указанием периода отпуска.

Обратиться за выплатой можно в течение полугода после окончания отпуска по беременности и родам. Решение о назначении примут за 10 рабочих дней, деньги перечислят в течение пяти рабочих дней после этого.

Пособие выплачивают единовременно - сразу за весь период отпуска.