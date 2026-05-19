«Понимаю, что квартира не падает и даю себе пять секунд на раздумья…» Рязанец рассказал, как пережил атаку БПЛА

Житель Рязани Александр Головко рассказал, как выжил с семьей во время атаки беспилотников. Их дом попал под удар.

В три часа ночи раздался взрыв. Александр проснулся моментально.

«Огненный гриб накрывает весь обзор в окне – осознаю, что это прилет дрона будто этажом ниже. Закрываю жену собой и пытаюсь успокоить. Понимаю, что квартира не падает вниз и даю себе пять секунд на раздумья», - пишет рязанец.

Пока супруга обувает трехлетнюю дочь и закутывает ее в плед, Александр одевается, берет ноутбук, документы. Все важные бумаги в семье собрали еще в прошлом году, так как «несколько раз уезжали из-за прилетов».

«В квартире начинается задымление. Жена идет к лифтам, я кричу про лестницу, а она спросонья не понимает сразу. Ребенок не понимает, что произошло, но так как мама испугалась, то ее затрясло», - вспоминает Александр ночь 15 мая.

Пока шли к машине, за минуту прогремело более пяти взрывов. Домой вернулись уже после того, как вывезли ребенка за город.

«Нет пары стен у двух квартир, горят несколько квартир, куча выбитых окон, а впоследствии узнается, что еще и дверей. Мы живы. Еще пара этажей выше - и нас бы не было», - уверен Александр.

В их доме все остались живы, но есть пострадавшие от осколков и дыма. Сам прилет пришелся в 15-й этаж в спальню женщины, которая уехала на пару дней.

Высказал мужчина и две претензии – к властям по поводу сирен и к автомобилистам, «неправильно припарковавшим свои машины».

«Неужели нельзя было включить сирену? Почему она была только у [промышленного предприятия]? В прошлые прилеты мы уезжали из города. И если бы включили сирену, то узнав, что уже десятки взрывов, взял бы семью и увез».

«Неправильно припаркованные машины не давали пожарным проехать. Другие выезжают из двора и так же мешают проезду. Никогда не поставлю машину так, чтобы пожарная не проехала, поэтому моя была за домом».

Атака украинских дронов произошла в ночь на 15 мая. В результате террористического нападения погибли четыре человека, в том числе ребенок. Десятки человек получили ранения.

Чиновники рязанского правительства объяснили людям, почему не было сирен. По их словам, включают сирены только при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда нужно массовое укрытие людей. А для угрозы БПЛА применяются другие каналы: push-уведомления, СМС-рассылка и официальные сообщения.

Впрочем, локальные сирены все же применялись в районах работы оперативных служб.