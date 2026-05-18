РГРЭС пообещали сделать надежным и качественным электроснабжение в Кальном

В микрорайоне Кальное стартовала программа повышения надежности электрических сетей, сообщает АО «РГРЭС». По информации электросетей, специалисты реконструируют две кабельные линии 10 кВ.

Цель реконструкции – обеспечить микрорайон «надежным и качественным электроснабжением», а также свести к минимуму аварийные отключения и снизить потери электроэнергии.

Когда завершится реконструкция, насколько она позволит минимизировать аварийные отключения, РГРЭС не сообщает.

Жители Кального испытывают проблемы с электричеством уже несколько лет. О модернизации электросетей еще в 2023 году говорил губернатор Павел Малков, призывая людей потерпеть два месяца.