Многодетным семьям в Рязанской области пересмотрят отказы в пособии

В Рязанской области пересмотрят решения об отказе в пособии многодетным семьям.

С 22 мая 2026 года в Рязанской области пересмотрят отказы в едином пособии для многодетных семей, сообщает региональное отделение СФР. Речь идет о случаях, когда доход семьи превысил допустимый лимит не более чем на 10%.

Новый федеральный закон позволяет таким семьям продлить выплату еще на год. Пересмотр пройдет автоматически - подавать новое заявление не нужно. Например, семья из пяти человек может получить пособие, если ее общий ежемесячный доход не превышает 92 708 рублей (не более 18 541,6 рубля на каждого).

Важное условие: таким правом можно воспользоваться только один раз за весь период получения пособия. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной для отказа.

Пособие назначат с того месяца, на который семья подавала заявление. Если после отказа семья уже подала новое заявление и получила выплату, беззаявительного пересмотра не будет. О решении родителей уведомят через портал Госуслуг.

Сумма пособия составит 8 175 рублей - это 50% от детского прожиточного минимума в регионе.