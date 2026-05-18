Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:11

Рязанцев осудили за помощь в передаче взятки чиновнику за квоты на мигрантов

Один из фигурантов получил реальный срок, второй - условный, обоих оштрафовали на 600 тыс. рублей
Источник:kp.ru
Рязанский суд вынес приговор двум фигурантам дела о взятке за квоты для мигрантов

Рязанский суд вынес приговор двум фигурантам дела о взятке за квоты для мигрантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани вынесли приговор двум местным жителям, которых обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки, сообщает УФСБ России по Рязанской области.

Установлено, что в 2024 году оперативники задержали фигурантов в момент передачи очередной суммы - 300 тыс. рублей. Деньги предназначались чиновнику рязанского правительства. За это он должен был помогать коммерческим организациям с квотами на привлечение иностранных рабочих.

Жителей Рязани признали виновными в посредничестве при взятке чиновнику. Фото: скрин с оперативной съемки ФСБ.

Жителей Рязани признали виновными в посредничестве при взятке чиновнику. Фото: скрин с оперативной съемки ФСБ.

Одного из участников схемы суд приговорил к 6 годам колонии и штрафу 600 тыс. рублей. Второй получил 5 лет и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года и такой же штраф.

По данным КП-Рязань, речь идет о бывшем начальнике отдела миграционной политики рязанского минтруда и соцзащиты. Он через посредников вымогал деньги у директора швейного предприятия за одобрение заявки на привлечение рабочих из Вьетнама.

Дело чиновника выделили в отдельное производство. Позднее он заключил контракт с Минобороны РФ.