Рязанцев осудили за помощь в передаче взятки чиновнику за квоты на мигрантов

В Рязани вынесли приговор двум местным жителям, которых обвиняли в посредничестве при передаче крупной взятки, сообщает УФСБ России по Рязанской области.

Установлено, что в 2024 году оперативники задержали фигурантов в момент передачи очередной суммы - 300 тыс. рублей. Деньги предназначались чиновнику рязанского правительства. За это он должен был помогать коммерческим организациям с квотами на привлечение иностранных рабочих.

Одного из участников схемы суд приговорил к 6 годам колонии и штрафу 600 тыс. рублей. Второй получил 5 лет и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года и такой же штраф.

По данным КП-Рязань, речь идет о бывшем начальнике отдела миграционной политики рязанского минтруда и соцзащиты. Он через посредников вымогал деньги у директора швейного предприятия за одобрение заявки на привлечение рабочих из Вьетнама.

Дело чиновника выделили в отдельное производство. Позднее он заключил контракт с Минобороны РФ.