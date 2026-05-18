Как сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов, объяснили рязанцам

С начала 2026 года рязанские приставы удовлетворили уже более 4,6 тыс. заявлений на право ежемесячно сохранять доход в размере прожиточного минимума на сумму свыше 1,9 млрд рублей.

Гражданин пишет заявление в региональное УФССП и подтверждает свой ежемесячный доход. Неприкосновенная сумма останется на счете, остальное будет сниматься на погашение долга. Однако правило не действует при взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, ущерба от преступления или при потере кормильца.

Подать заявление можно лично или через портал «Госуслуги» – ответ направят в личный кабинет.