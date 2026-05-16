Рязанская область 16 мая вновь была атакована БПЛА

Рязанская область вновь была атакована БПЛА.

Дежурные средства ПВО 16 мая перехватили и уничтожили БПЛА в разных регионах России, в том числе в Рязанской области. Отмечается, что атаки совершались в период с 9:00 до 15:00.

Всего, по данным Минобороны, по стране сбито 76 украинских дронов. В списке также фигурируют Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Тульская области, Краснодарский край, Республика Крым, Московский регион, а также акватории Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил о двух беспилотниках, сбитых над Рязанской областью в ночь на 16 мая.