Строители Южного обхода Рязани получили право временно пользоваться чужой землей

Установлен временный публичный сервитут (право ограниченного пользования чужой землей) на участки в районе строительства Южного обхода Рязани (190–210 км федеральной трассы М-5 «Урал»). Росавтодор издал специальное распоряжение, опубликованное 14 мая 2026 года.
Сервитут сроком 7,5 месяца вводится в интересах ФКУ «Поволжуправтодор» на трёх участках в селе Реткино и деревне Ялтуново, а также на прилегающих землях. Общая площадь сервитута – 35 406 кв. м. Правообладатель земли – агропредприятие АО «Павловское».
Сервитут устанавливается для реконструкции инженерных сооружений: электросетей, теплотрасс, водопровода, канализации, линий связи, газопроводов и нефтепродуктопроводов. Эти работы необходимы для реализации проекта строительства Южного обхода.
Это право ограниченного пользования чужим участком для государственных нужд на определенные цели. Собственник (АО «Павловское») не теряет прав владения и распоряжения землёй, но обязан допустить подрядчиков на свой участок.
ФКУ «Поволжуправтодор» обязано заключить с правообладателем соглашение, внести плату за сервитут и после работ вернуть участки в пригодное состояние.