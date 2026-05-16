Строители Южного обхода Рязани получили право временно пользоваться чужой землей

Установлен публичный сервитут на земли агропредприятия. Фото: Федеральное дорожное агентство «Росавтодор».

Установлен временный публичный сервитут (право ограниченного пользования чужой землей) на участки в районе строительства Южного обхода Рязани (190–210 км федеральной трассы М-5 «Урал»). Росавтодор издал специальное распоряжение, опубликованное 14 мая 2026 года.

Сроки и границы

Сервитут сроком 7,5 месяца вводится в интересах ФКУ «Поволжуправтодор» на трёх участках в селе Реткино и деревне Ялтуново, а также на прилегающих землях. Общая площадь сервитута – 35 406 кв. м. Правообладатель земли – агропредприятие АО «Павловское».

Зачем это нужно?

Сервитут устанавливается для реконструкции инженерных сооружений: электросетей, теплотрасс, водопровода, канализации, линий связи, газопроводов и нефтепродуктопроводов. Эти работы необходимы для реализации проекта строительства Южного обхода.

Что означает публичный сервитут?

Это право ограниченного пользования чужим участком для государственных нужд на определенные цели. Собственник (АО «Павловское») не теряет прав владения и распоряжения землёй, но обязан допустить подрядчиков на свой участок.

ФКУ «Поволжуправтодор» обязано заключить с правообладателем соглашение, внести плату за сервитут и после работ вернуть участки в пригодное состояние.