В Рязанскую область привезли 240 тонн хлопковых отходов из Узбекистана

240 тонн прядильных отходов хлопкового волокна поступили в Рязанскую область из Узбекистана в апреле 2026 года, сообщает управление Россельхознадзора по региону. Груз прибыл в составе 12 товарных партий.
Инспекторы провели документарные проверки и выяснили: вся подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям России. Карантинных объектов специалисты в отходах хлопка не обнаружили.
После завершения контроля государственные инспекторы разрешили грузу следовать дальше к получателям для дальнейшей переработки.
С начала 2026 года Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Рязанскую область 1180 тонн хлопковых отходов.