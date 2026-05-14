В Рязанскую область привезли 240 тонн хлопковых отходов из Узбекистана

240 тонн прядильных отходов хлопкового волокна поступили в Рязанскую область из Узбекистана в апреле 2026 года, сообщает управление Россельхознадзора по региону. Груз прибыл в составе 12 товарных партий.

Инспекторы провели документарные проверки и выяснили: вся подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям России. Карантинных объектов специалисты в отходах хлопка не обнаружили.

После завершения контроля государственные инспекторы разрешили грузу следовать дальше к получателям для дальнейшей переработки.

С начала 2026 года Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Рязанскую область 1180 тонн хлопковых отходов.