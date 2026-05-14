Жительницу Рыбного задержали за угрозу убийством

Жительницу города Рыбного Рязанской области задержали за угрозу убийством. Об этом сообщило УМВД региона.

В полицию обратилась 44-летняя местная жительница. По ее словам, к ней в дом пришла ее 45-летняя приятельница. Дамы накрыли стол и стали распивать спиртное. Когда алкоголя в бутылке осталось мало, гостья упрекнула хозяйку в том, что та разлила не поровну. Когда последняя возразила, подозреваемая схватилась за нож и пригрозила убить негостеприимную подругу.

Женщина выбежала из дома и обратилась в полицию. Подозреваемую задержали. Уголовное дело полицейские возбудили по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержанной грозит лишение свободы сроком до двух лет.