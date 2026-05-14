Серебрянский цементный завод зарегистрировал первый в цементной отрасли России климатический проект.

Серебрянский цементный завод (входит в ЦЕМРОС), расположенный в Рязанской области, зарегистрировал в Реестре углеродных единиц первый в России климатический проект, реализованный в цементной отрасли. Он получил безусловное положительное заключение о валидации. Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов за период с 2023 по 2033 год оценивается примерно в 1,8 млн тонн CO -эквивалента.

В основе проекта — перевод технологических процессов предприятия с угольного топлива на природный газ. В ближайшее время планируется выпуск первых углеродных единиц за период 2023–2025 годов.

Рынок углеродных единиц представляет собой механизм управления климатическим воздействием: компании, реализующие проекты по сокращению выбросов, получают углеродные единицы и могут использовать их для компенсации собственного углеродного следа или обращения на рынке. Одна единица эквивалентна сокращению выбросов на 1 тонну CO .

Реализация и регистрация подобных инициатив может стать импульсом для развития климатической повестки не только в цементной индустрии, но и в строительной сфере в целом. Для Рязанской области это первый крупный климатический проект такого масштаба, подтверждающий экологическую ответственность региональной промышленности.

«Решение о переходе на природный газ принималось с пониманием долгосрочной перспективы: современное производство не может развиваться без ответственного отношения к экологии. Сегодня, когда проект официально зарегистрирован в Реестре углеродных единиц, можно уверенно говорить: Серебрянский цементный завод не просто выполнил техническую задачу, а стал первопроходцем для всей отрасли. Приятно осознавать, что наш завод, построенный с нуля в 2013 году как одно из самых современных предприятий, сегодня задаёт новые стандарты — теперь уже в климатической повестке. Уверен, что наш вклад в снижение углеродного следа будет способствовать улучшению экологической ситуации в Рязанской области и повышению качества жизни в регионе», — отметил директор Серебрянского цементного завода Денис Батыжев.

Работа по снижению углеродного следа ведется последовательно. Инженерный центр ЦЕМРОСа анализирует и развивает перспективные технологические решения, а также реализует проекты модернизации и оптимизации производственных процессов, которые могут становиться основой для новых климатических инициатив.

В ЦЕМРОСе рассчитывают, что дальнейшее развитие климатических проектов в промышленности получит государственную поддержку, что позволит ускорить внедрение низкоуглеродных решений в базовых отраслях экономики.