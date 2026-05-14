Строительством моста-дублера через Оку под Рязанью заинтересовалась прокуратура

Строительство моста через Оку взяли под контроль прокуроры

Строительством моста через Оку под Рязанью заинтересовалась прокуратура. На объекте прошло выездное совещание прокурора Александра Аллахвердова с представителями подрядчика и Дирекции дорог Рязанской области.

Прокуратура оценила качество работ, их сроки и соответствие материалов, используемых при строительстве, нормативным требованиям. Строительство идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Ход и результаты производимых работ находятся на постоянном контроле прокуратуры района», - заверили в ведомстве