Рязанка родила здорового сына с металлоконструкцией позвоночника

В рязанском перинатальном центре пациентка с металлоконструкцией позвоночника родила здорового сына, сообщает региональный минздрав.

Светлана еще в подростковом возрасте перенесла операцию по коррекции выраженного сколиоза путем фиксации позвоночника металлоконструкцией. Из-за этого проведение спинномозговой анестезии было затруднено. Кроме того, ситуацию осложняло то, что ранее пациентка перенесла вмешательство по поводу внематочной беременности, во время которой возникли осложнения при анестезии – травма трахеи.

После консилиума специалистов перинатального центра и областной клинической больницы врачи приняли решение в пользу естественных родов.

Так под пристальным наблюдением медиков на свет появился первенец Светланы - Артем. Малыш родился с весом 3200 граммов и ростом 51 сантиметр. Состояние ребенка оценили на 8/9 баллов по Апгар (система быстрой оценки состояния новорожденного).

В настоящее время мама и сын выписаны домой.