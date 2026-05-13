Банк России предупредил рязанцев о лже-раздолжнителях

В Рязанской области активизировались недобросовестные компании, которые называют себя «раздолжнителями». Они обещают полностью избавить человека от кредитов, но на деле только усугубляют его положение, предупредили в рязанском отделении Банка России.

Самый распространенный сценарий, по данным экспертов, выглядит так. Заемщик приходит в фирму. Ему предлагают пройти процедуру банкротства, заверяя, что это единственный способ списать долги. Клиент платит деньги. Затем «раздолжнители» подают заявление в суд и исчезают. Хотя человек мог сделать это сам и бесплатно.

В Банке России назвали несколько признаков, как можно распознать мошенников:

- они гарантируют полное избавление от долгов;

- обещают сохранить имущество;

- призывают не возвращать кредит;

- ссылаются на некие государственные программы списания долгов.

«Как такового избавления от долгов не существует. Но можно использовать законные инструменты - кредитные или ипотечные каникулы, реструктуризацию долга или рефинансирование. При сложностях с выплатами нужно сразу обращаться к кредитору и обсуждать пути решения», - советует главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.