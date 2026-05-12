Военкоматы Рязанской области попали под проверку Совета Федерации РФ

Сенатор Игорь Мурог проинспектировал военкоматы в Рязани и области. Член Совета Федерации от региона побывал в отделах по Московскому и Железнодорожному районам Рязани, а также в комиссариатах по Рязанскому и Спасскому, по Ряжскому и Александро-Невскому округам, сообщается на сайте СФ РФ.
Мурог отметил большой объем работы военкоматов при нехватке кадров.
«Нагрузка растет, а штат сотрудников зачастую ей не соответствует. Основная причина нехватки кадров – невысокая зарплата сотрудников», - сказал парламентарий, пообещав поставить вопрос о повышении оплаты труда.
Инспекция показала, что военкоматам в Рязанской области необходимы ремонт помещений и обновление оборудования.
Еще одна проблема - долгие сроки получения из ЗАГС сведений, которые нужны для предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям.