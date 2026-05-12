НовостиОбщество12 мая 2026 11:41

Военкоматы Рязанской области попали под проверку Совета Федерации РФ

В комиссариатах не хватает кадров, низкие зарплаты
Источник:kp.ru
Военкоматы Рязанской области попали под проверку Совета Федерации РФ. Комиссариаты посетил Игорь Мурог.

Сенатор Игорь Мурог проинспектировал военкоматы в Рязани и области. Член Совета Федерации от региона побывал в отделах по Московскому и Железнодорожному районам Рязани, а также в комиссариатах по Рязанскому и Спасскому, по Ряжскому и Александро-Невскому округам, сообщается на сайте СФ РФ.

Мурог отметил большой объем работы военкоматов при нехватке кадров.

«Нагрузка растет, а штат сотрудников зачастую ей не соответствует. Основная причина нехватки кадров – невысокая зарплата сотрудников», - сказал парламентарий, пообещав поставить вопрос о повышении оплаты труда.

Инспекция показала, что военкоматам в Рязанской области необходимы ремонт помещений и обновление оборудования.

Еще одна проблема - долгие сроки получения из ЗАГС сведений, которые нужны для предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям.