Военкоматы Рязанской области попали под проверку Совета Федерации РФ

Сенатор Игорь Мурог проинспектировал военкоматы в Рязани и области. Член Совета Федерации от региона побывал в отделах по Московскому и Железнодорожному районам Рязани, а также в комиссариатах по Рязанскому и Спасскому, по Ряжскому и Александро-Невскому округам, сообщается на сайте СФ РФ.

Мурог отметил большой объем работы военкоматов при нехватке кадров.

«Нагрузка растет, а штат сотрудников зачастую ей не соответствует. Основная причина нехватки кадров – невысокая зарплата сотрудников», - сказал парламентарий, пообещав поставить вопрос о повышении оплаты труда.

Инспекция показала, что военкоматам в Рязанской области необходимы ремонт помещений и обновление оборудования.

Еще одна проблема - долгие сроки получения из ЗАГС сведений, которые нужны для предоставления социальных гарантий военнослужащим и их семьям.