Инженеры ЦЕМРОСа впервые покорили финал международного чемпионата CASE-IN

Команда ЦЕМРОСа впервые приняла участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN и сразу вышла в финал. Проект коллег вошёл в число лучших инженерных решений турнира.

ЦЕМРОС на чемпионате представили инженеры Юрий Булыгин, Денис Попов и Максим Сигин. Команда разработала проект модернизации оборудования для увеличения выработки электроэнергии на производстве. Решение особенно актуально в условиях растущего внимания к энергоэффективности и вопросам технологической независимости предприятий.

Главное преимущество проекта – его практическая применимость. По расчётам команды, внедрение решения позволит повысить эффективность работы оборудования, а срок окупаемости составит менее года.

CASE-IN стал для участников не только профессиональным вызовом, но и возможностью проверить свои идеи в реальной конкурентной среде. В ходе чемпионата команды защищают проекты перед отраслевыми экспертами, прорабатывают инвестиционную составляющую и учатся презентовать технические решения с точки зрения бизнеса.

«Наша команда впервые участвует в чемпионате, но мы уже успели оценить высокий уровень подготовки коллег, инновационность предложенных решений и профессионализм экспертной комиссии. Помимо успешного выступления, мы рассчитываем углубить знания в области энергетики, почерпнуть идеи для будущих кейсов и наладить связи с экспертным сообществом. Участие в чемпионате — это отличная возможность продемонстрировать бизнес-потенциал наших разработок и превратить инновационную идею в готовый коммерческий продукт», – отметил руководитель направления развития энергетического оборудования Денис Попов.