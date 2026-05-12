Глава минтранса Черских пообещала устранить дефекты на трассе под Рязанью

Антонина Черских (в центре) изучает проект ремонта трассы в Старожиловском округе.

В Старожиловском округе прошло выездное совещание по ремонту дороги Чернобаево – Истье – трасса М 5 «Урал». На состояние этого участка жаловались жители села Истье, сообщает минтранс.

Чиновники и депутаты осмотрели трассу. Выяснилось: на отдельных участках основание переувлажнено, а из-за высокой интенсивности движения грузового транспорта дорожное полотно местами деформировалось.

Министр транспорта Антонина Черских заверила, что дефекты устранят. Подрядчик уже вышел на объект в рамках летнего содержания. Ремонт планируют провести картами. «Подрядчику поручили расставить дополнительные дорожные знаки для безопасности дорожного движения и выполнения качественных работ до конца мая», - сказала чиновница.