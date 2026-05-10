Тихая обитель героев: как небольшое село в Рязанской области хранит огонь Великой Победы

У памятника землякам – участникам Великой Отечественной войны жители собираются каждый год на 9 мая.

Вдали от городского шума, в ласковых объятьях мещерских лесов, живёт село Бельское. Жителей здесь – немного, но душа этого места огромна, как сама Россия. И есть чем гордиться, и о ком помнить: 534 воина ушли отсюда на смертный бой с фашизмом. 237 из них навечно остались на полях сражений.

9 мая – здесь не просто дата в календаре. Это священный нерв, который связывает поколения. Пока городские улицы гремят парадами, в Бельском царит особая, щемящая тишина памяти. В этот день местный сельский Дом культуры провёл митинг-концерт с говорящим названием «Есть память, которой не будет конца».

Потомки героев традиционно собираются у главного мемориала, где под журавлями на граните выгравированы имена земляков – участников Великой Отечественной войны. Среди тех, чьи имена вписаны в российскую историю золотыми буквами – уроженец Бельского, Герой Советского Союза Иван Фролович Клочков.

Главный дирижёр этой пронзительной симфонии памяти – Галина Копытина. Её неуёмная активность и трепетная забота о родном селе не дают угаснуть живому огню памяти. Организовано всё по канонам: минута молчания, возложение цветов, слова благодарности павшим, поздравление и напоминание потомкам о подвиге земляков. Взрослые и дети пели песни, от которых подкатывает комок к горлу, читали стихи, разрывающие душу.

В этом небольшом селе доказывают: память не меряется размером населённого пункта. Пока мы помним – мы живём.