«Покрытие изношено и требует замены. Работаем…» Минтрас отреагировал на жалобу о пыльной дороге в Рязанской области

Минтрас отреагировал на жалобу о пыльной дороге в Рязанской области

Дорога на окраине поселка Сараи является проблемной. В этом общественности признался минтранс Рязанской области после жалобы местных жителей губернатору Павлу Малкову.

«Обозначенный вами участок дороги действительно является проблемным. Покрытие достаточно изношено и требует замены. Работаем над решением этого вопроса. До этого момента предпримем все возможные меры для обеспечения проезда транспорта», - заверили чиновники.

Жители опубликовали на канале губернатора эмоциональное сообщение, а к нему для наглядности прикрепили видео. Автор ролика подтвердил, что на видео именно пыль, а не туман. А потом объяснил, почему (подробнее).