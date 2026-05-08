«Машина сейчас уедет - и не видно, что там происходит…» Губернатору Малкову пожаловались на «туманную» дорогу

Самую пыльную дорогу Рязанской области показали губернатору Павлу Малкову

Жители райцентра Сараи пожаловались губернатору Рязанской области Павлу Малкову на пыльную дорогу. Речь идет об улице 1 мая – участок от переезда до элеватора. По словам местных, они задыхаются уже третий год.

«Окна не открыть ни днем, ни ночью. На машине этот участок едешь, как будто после бомбежки. Можно ли как-то решить проблему?» - обратились люди к главе региона.

Для наглядности жители прикрепили для губернатора видео, на котором показана «туманная дорога»:

Самую пыльную дорогу Рязанской области показали губернатору

«Машин вообще не видно. И это не туман… Потому что асфальта нет, и они едут по обочине. Потом по столбам ехать будут. Раньше всегда было видно элеватор… Вот сейчас машина уедет и не видно, что там происходит…» - говорит за кадром автор видео.

Ранее люди жаловались местным властям, но те заявили, что дорога принадлежит не им, за нее отвечает минтранс Рязанской области.