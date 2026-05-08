Теневой бизнес или реальность? Похороны в Рязанской области оказались одними из самых дешевых в РФ

В Рязанской области похороны обходятся всего в 25 300 рублей. Это одна из самых низких цен среди всех регионов России, сообщает Telegram-канал «Похоронный траст» (проект журналиста Ивана Голунова). Еще меньше стоимость - в Смоленской области (22 328 рублей).

По данным экспертизы, аномально низкие цены в указанных регионах связаны с плохой кассовой дисциплиной местного похоронного бизнеса. Якобы большая часть рынка работает в тени, поэтому реальная стоимость похорон может быть выше официальных цифр.

Для сравнения: в среднем по стране ритуал стоит 79 523 рублей. По Центральному федеральному округу - 69 948 рублей.

Дороже всего провожать в последний путь будут в Липецкой области (115 794 рубля), Московской области (110 371 рубль) и Москве (102 427 рублей).

Больше всего за год цены выросли в Тульской области - на 26,9%. Теперь похороны там стоят 82 909 рублей. В Белгородской области – на 22,8% - до 54 506 рублей.

В Рязанской области стоимость похоронных услуг подорожала всего на 4,13%.

Расчет основывался на данных Росстата за 2025 год: денежный оборот ритуального рынка в регионе поделили на количество умерших. Так получили среднюю цену похорон.