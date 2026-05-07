Появилась праздничная программа мероприятий на День Победы – 2026 в Рязани. В афишу от городской администрации вошли возложение цветов, минута молчания, музыкальные спектакли, а также встреча курсантов-десантников и многое другое.

Программа мероприятий на День Победы 2026 в Рязани:

7 мая

11:00 – «Ради веры, любви и добра!» литературно-музыкальный проект (вход по билетам). Рязанский областной ТЮЗ;

8 мая

16:00 – «Гвардия. Всегда Победа!» торжественное мероприятие. Гвардейский сквер;

17:00 – «Победный май!» праздничный концерт. ЦПКиО, Площадь перед Зеленым театром;

18:00 – «Поем песни Победы» праздничный концерт (вход свободный). Дворец культуры «Приокский»;

9 мая

11:00 – Торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Солотча, Памятник павшим воинам-солотчанам;

12:00 – «Ради веры, любви и добра!» литературно-музыкальный проект (вход по билетам) 12+. Рязанский областной ТЮЗ;

11:00-19:00 – «Парк Победы» народные гуляния. Сквер Кремлевского вала;

12:00-15:00 – «Дорогами Победы» проект. Лыбедский бульвар;

12:00 – «Нам дороги эти позабыть нельзя» музыкальный спектакль (вход по билетам). Рязанский театр кукол;

14:00-17:00 – «Майские огни Победы» фестиваль. Лесопарк;

16:00 – «Память, ставшая песней» концертная программа (вход по билетам). Рязанский музыкальный театр;

17:00 – «И песню свою, отправляя в полет, - помните!» концерт-спектакль (вход по билетам). Рязанская областная филармония;

18:00-19:00 – Встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве. Площадь Победы;

Региональная акция «Вальс Победы» 9 мая

Основные площадки:

12:00-13:00 – Площадь Победы, сквер «Октябрь», Лыбедский бульвар;

16:00 – Площадь перед Рязанской областной филармонией.