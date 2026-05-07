Рязанцам объяснили, как получить бесплатные путевки в санаторий

Лечение в санатории продлится 18 дней, для некоторых категорий - до 42 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Рязанской области больше 400 жителей региона получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Часть людей уже отдохнули и подлечились, остальные поедут в мае. На программу выделили свыше 49 млн рублей, сообщило рязанское отделение СФР.

Путевки положены федеральным льготникам: инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, членам семей погибших инвалидов войны и другим.

Чтобы получить путевку, нужно сохранить набор социальных услуг в натуральном виде, иметь медицинские показания и отсутствие противопоказаний. Сначала льготники берут справку по форме 070/у у врача, затем подают заявление - лично в клиентской службе СФР или через Госуслуги.

Лечение длится 18 дней. Для людей с травмами или заболеваниями спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней. Инвалидам I группы дают вторую путевку и бесплатный проезд для сопровождающего.

Узнать номер электронной очереди можно на сайте СФР: в разделе «Гражданам» выбрать вкладку «Очередь на санаторно-курортное лечение» и ввести СНИЛС.