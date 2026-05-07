Губернатор Малков высказался об атаке БПЛА на Рязанскую область 7 мая

Никто из людей во время ночной и утренней атаки украинских БПЛА на Рязанскую область не пострадал. В этом общественность 7 мая заверил губернатор Павел Малков.

«Сегодня ночью и утром средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», - написал Малков.

В настоящее время на месте падения уничтоженных беспилотников работают оперативные службы.

Всего в ночь на 7 мая и утром дежурные средства ПВО уничтожили 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 21 регионом России, в том числе над Рязанской областью.