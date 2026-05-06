«Здесь не без издержек... Не на всё хватает рук»: стало известно, как в дальнейшем будут обслуживать обновленный ЦПКиО

Экогруппа пообщалась с представителями мэрии и подрядчика. Фото: РРОО «Регион для жизни».

В ЦПКиО прошла первая встреча рабочей экогруппы, созданной по инициативе главы «Региона для жизни» Дарьи Клевцовой.

Ландшафтный дизайнер Ирсон Лазарева поинтересовалась дальнейшим обслуживанием зелёных насаждений. Представитель администрации Мария Гермони ответила: парк – городское хозяйство, после реконструкции уходом займётся мэрия. Проектом уже предусмотрены места для хранения инвентаря и работы персонала.

Эксперт также указала на дефицит поливальной техники (например, после полива Лыбедского бульвара другие объекты не обслуживаются). Представитель города сообщила, что закуплены ещё две машины, всего их станет пять. Однако на вопрос о графике полива она признала: чётких договорённостей в документах нет, всё зависит от наличия техники и сотрудников. «Здесь не без издержек. То, что растёт, за ним надо следить и поливать. Не на всё хватает рук», – резюмировала она.