Рязанский СК объяснил приговор фигурантам дела об охоте с участием полковника Цыплакова.

В рязанском следственном управлении объяснили приговор фигурантам дела о незаконной охоте в результате которой погиб 47-летний Сергей Пинтелин.

По словам следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области Виктора Абрамова, во время предварительного следствия были установлены и доказаны два случая незаконной охоты. Еще до истории с убийством Сергей Петин у себя на кормушке лося. За эти два эпизода суд назначил ему судебный штраф. Помимо этого, все фигуранты возместили ущерб государству за убитых животных – 400 и 240 тысяч рублей. Еще до суда браконьеры пожертвовали на СВО, обустроили в лесу кормушки для зверей. У всех был штраф по 200-300 тысяч рублей.

«По поводу укрывательства, в котором обвинялись Костин и Петин. Преступление небольшой тяжести, до двух лет лишения свободы. Срок привлечения к уголовной ответственности - два года. То есть, в марте 2026 года срок давности истек, поэтому дело было прекращено. Что касается хищения ружья у Пинтелина, ну вот тут уже суд посчитал, что можно Костину дать условный срок. Впрочем, приговор в законную силу пока не вступил», - пояснил в интервью КП-Рязань следователь по расследованию особо важных дел.

Главный фигурант уголовного бывший замначальника рязанского УГРО Виталий Цыплаков получил 11 лет колонии. Его лишили звания полковника. Кроме того, экс-полицейский выплатит в пользу родственников убитого им Сергея Пинтелина 4,2 млн рублей.