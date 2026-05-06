Замену колонии на принудительные работы экс-главе Марий Эл подтвердил Рязоблсуд

Леонид Маркелов. Фото 2015 года.

Рязанский областной суд оставил в силе решение о смягчении наказания экс-главе республики Марий Эл Леониду Маркелову. Взамен оставшегося срока лишения свободы ему назначены принудительные работы, следует из размещенных в картотеке сведений.

Как сообщалось ранее, ходатайство осужденного на 13 лет Маркелова Скопинский районный суд удовлетворил в феврале 2026 года. После этого прокуратура подала апелляцию.

Виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов Маркелов признан в 2021 году, а задержание прошло в 2017-м. Помимо лишения свободы его приговорили к штрафу 235 млн рублей, но гораздо большего в материальном плане он лишился в результате изъятия имущества.