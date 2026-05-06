«Музыкальный репертуар школа определяет самостоятельно…» Минобр отрицает причастность к запрету в школах иностранной музыки

Чиновники министерства образования Рязанской области вновь прокомментировали запрет на использование иностранной музыки в школах и других учебных заведениях региона. В ведомстве особо отметили, что «министерство не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки».

«Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности», - заявили власти.

При этом минобр указал, что музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, «учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».

«Решение [о выборе музыки] принимается коллегиально - с участием педагогов, администрации школы и родителей», - высказался минобр.

В одной из рязанских школ за месяц до последнего звонка запретили использовать иностранную композицию для танца, которую ученики разучивали полгода. Родители обратились с жалобой, отметив, что исполнитель не признан иноагентом, перевод песни корректен и не связан с политикой.

Чиновники от минобра разъяснили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту мероприятий на основании локальных актов или федеральных законов, например, о приоритете русского языка в официальной обстановке.

«Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», – сообщили в ведомстве.