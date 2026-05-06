НовостиОбщество6 мая 2026 7:00

Рязанский радиозавод проиграл иск на 85 млн рублей

За год новосибирская компания подала на рязанское предприятие пять исков
Новые иски начнут рассматривать в мае.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск новосибирского ООО «Микросан» к АО «Рязанский радиозавод» (входит в концерн «Созвездие» «Ростеха») о взыскании 84,7 млн руб. задолженности, а также 4,6 млн руб. неустойки. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Встречный иск радиозавода, поданный в сентябре 2025 года, в апреле 2026-го удовлетворён лишь частично. Помимо этого, с марта 2025 года «Микросан» предъявил предприятию ещё четыре иска – на суммы от 59 тыс. до 220 тыс. руб. Два из них уже в приказном производстве, рассмотрения остальных назначены на май.