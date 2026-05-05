Почти 3,5 тыс. камер подключены к системе «Безопасный город» в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области к системе «Безопасный город» подключены почти 3,5 тыс. камер. По словам губернатора Павла Малкова, они работают «почти во всех округах».

- Камеры установлены в местах скопления людей, на перекрестках, в парках и во дворах, торговых центрах, - информирует глава региона.

Малков провел тематическое совещание с участием правоохранительных органов. Там прозвучало, что с помощью системы в 2025 году раскрыто 148 преступлений, еще 63 - с начала 2026 года.

Приводя примеры развития «Безопасного города», губернатор упомянул о камерах, которые установлены в Шумаши и помогают оперативно отслеживать ход половодья.

- Тестируем видеоаналитику в сфере ЖКХ, отрабатываем сценарии выявления опасных ситуаций: драки, ДТП, появление оружия, возгорания, - продолжил Малков.

За последнее время серьезно расширено покрытие в Рязани. Губернатор также заявил, что стоит задача не только увеличить количество камер, но и сделать систему умной.