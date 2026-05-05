НовостиОбщество5 мая 2026 10:54

Жителя Рязани осудили за самодельный охотничий нож, сделанный в гараже

Кустарное изделие признали холодным оружием
Рязанца наказали 200 часами общественных работ, а нож уничтожат.

Московский районный суд Рязани вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным по статье о незаконном изготовлении холодного оружия.

Следствием установлено, что в марте 2025 года мужчина в своём гараже с помощью «болгарки» изготовил нож. Изделие было изъято правоохранителями, а экспертиза подтвердила, что нож является холодным оружием – охотничьим ножом общего назначения кустарного производства.

С учётом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Сам нож постановлено уничтожить.