В Рязани прошел благотворительный концерт «Навстречу Победе».

Концерт в преддверии Дня Победы был организован АНО «Музыкально-театральное объединение Опера», руководимой продюсером и оперным певцом Владимиром Лютиковым, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Со сцены рязанского Дворца молодежи для ветеранов СВО, их семей и волонтеров позвучали песни военных лет в исполнении ансамбля «Музыкальный экспресс» (Коломенская филармония). В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение волонтеров от общественных организаций, занимающихся сбором помощи для фронта. Благодарность за личный вклад в формирование гуманитарных грузов была вручена

организатору концерта Владимиру Лютиков. Музыкальное событие стало символом связи поколений и единства тыла с фронтом.