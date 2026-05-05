Часть тротуара у «Полсинаута» перекрыли из-за работ под путепроводом

На Московском шоссе в Рязани перекрыли часть пешеходной дорожки из-за работ по расширению проезда под путепроводом. Речь идет об участке тротуара вдоль зданий бывшего ТЦ «Полсинаут» - от поворота на Заводской проезд до медклиники.

Обойти разрешается непосредственно по дороге.

В конце апреля в Рязани стартовали работы по расширению проезда под путепроводом железной дороги через Московское шоссе - на стыке с Первомайским проспектом, улицей Вокзальной и Михайловским шоссе в Рязани. В обоих направлениях добавится по одной полосе движения (подробнее).