Губернатор Малков высказался об атаке БПЛА на Рязанскую область 5 мая

Никто из людей во время ночной атаки украинских БПЛА на Рязанскую область не пострадал. В этом общественность 5 мая заверил губернатор Павел Малков.

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», - написал Малков.

В настоящее время на месте падения уничтоженных беспилотников работают оперативные службы.

Всего в ночь на 5 мая дежурные средства ПВО уничтожили 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 18 регионами России, в том числе над Рязанской областью.