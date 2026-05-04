«Ад и позор» или фейк? Минздрав показал свежие фото рязанского морга в противовес старым снимкам

Опубликованы актуальные фотографии учреждения. Фото: Минздрав Рязанской области.

В соцсетях распространилось обращение к главе Рязани от подписчиков одного из пабликов. Авторы назвали состояние одного из учреждений, где оказывают услуги родственникам умерших, «адом и позором». По их словам, здание похоже на бомбоубежище, ремонта не было со дня постройки, внутри грязно и унизительно находиться. Также прозвучали обвинения в адрес руководства учреждения.

К публикации авторы приложили старые фото как минимум 2024 года.

Однако в региональном Минздраве информацию опровергли. В ведомстве заявили, что публикуемые снимки Бюро медико-социальной экспертизы не соответствуют действительности. В подтверждение чиновники приложили свежие фотографии. На них те же помещения выглядят отремонтированными.