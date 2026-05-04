Уголовное дело возбудили против торговки спиртным в Шацке

Женщина незаконно торговала спиртным прямо у себя дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбудили против женщины, подозреваемой в неоднократной продаже спиртного из своего дома в городе Шацке. Об этом сообщило УМВД Рязанской области.

Ранее за подобное нарушение женщина уже была привлечена к административной ответственности по ст. 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»), но деятельность не прекратила. Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно»).

Женщине грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или один год исправительных работ.