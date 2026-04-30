Названы четыре отрасли рязанской экономики, где бизнесу труднее всего выживать

«Рыночек не порешал»: только продовольственный рынок Рязанской области дышит полной грудью, остальные – задыхаются от слабой конкуренции

По итогам 2025 года в Рязанской области из 9 ключевых товарных рынков только один достиг высокого уровня конкуренции – это розничная торговля продовольствием в неспециализированных магазинах. Такие данные содержатся в «дорожной карте» по содействию развитию конкуренции на 2026–2030 годы, утверждённой распоряжением губернатора.

Остальные 8 рынков, включая сельское хозяйство, медицину, перевозки, связь и общепит, находятся на среднем уровне (1–2 балла). Рынков с низкой конкуренцией не выявлено.

Наименьшая конкуренция (1 балл из 3, нижняя граница среднего уровня) в регионе отмечается в производстве и реализации агропродукции, пассажирских перевозках, добыче полезных ископаемых, на рынке услуг связи.

Справка

Индекс конкуренции по каждому товарному рынку рассчитывается как сумма баллов от 0 до 3 по трём критериям (каждый дает 0 или 1 балл). На 2025 год в Рязанской области только один рынок (продовольственная розница) набрал 3 балла, то есть является высококонкурентным.