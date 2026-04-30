НовостиОбщество30 апреля 2026 15:04

В Рязанской области обнаружена нелегальная свалка площадью более 0,15 га

Пробы почвы отправили на исследования
Фото: Россельхознадзор по Рязанской области

В Касимовском районе Рязанской области обнаружена нелегальная свалка, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выездное обследование провели 20 апреля 2026 года. Вблизи поселка Елатьма на площади 0,1565 га выявили захламление территории строительными и твердо коммунальными отходами. Среди них - фрагменты досок и мебели, канистры, ведра, автопластик, резина, стекла и тряпки.

Специалисты отобрали пробы почвы на химико-токсикологические показатели и направили их на исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По факту нарушения собственнику земельного участка выдано предписание об устранении нарушений. Сроки исполнения контролирует управление.