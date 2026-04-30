«Надо честно признать, мы на неплохом месте находимся…» Депутат Госдумы Макаров оценил уровень газификации Рязанской области

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров высоко оценил уровень газификации Рязанской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уровень газификации Рязанской области составил 92,8%. Такую цифру назвал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Макаров.

«Надо честно признать, мы на неплохом месте находимся в решении этих вопросов. Сделано гораздо больше, чем в подавляющем большинстве других регионов», - заявил Макаров.

По данным депутата, с 2023 по 2025 в Рязанской области подключили к газу 490 домовладений. В соседней Мордовии уровень газификации 93% и 5540 подключений. Такие цифры на июнь 2025 года назвал Минтранс РФ.