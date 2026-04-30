Фельдшер Миронов остановил развитие инфаркта за 50 км до больницы. В рязанской глубинке впервые провели тромболизис

Фельдшер Павел Миронов (слева) с водителем «скорой». Фото: минздрав Рязанской области.

В Старожиловском округе бригада скорой помощи впервые провела тромболизис и спасла жизнь. Рано утром 71-летний житель села Гребнево почувствовал жгучую боль за грудиной. Прибывший по вызову фельдшер «скорой» Павел Миронов снял ЭКГ и увидел острый инфаркт.

Специалист сделал тромболизис прямо на месте. Процедура прошла успешно: кровоток восстановился, зона повреждения сердца уменьшилась. В стабильном состоянии мужчину доставили в рязанский кардиодиспансер.

За две недели до этого специалисты кардиодиспансера обучали коллег из Старожилова догоспитальной тромболитической терапии. Для отдаленных сел, где до кардиоцентра 50 километров и больше, этот навык спасает людей от смерти. Тромболизис эффективен в первые 12 часов от начала боли.