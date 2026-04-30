В пруду в поселке Варские поселился бобер: дети – кидаются палками, взрослые – вызвали службу спасения животных

Не все местные жители смогли ужиться с безобидным зверьком. Фото: паблик «ВарскиеLive».

В рязанском поселке Варские поселился необычный гость – бобер. Животное облюбовало пруд возле магазина «Дачник». Как его туда занесло – загадка для местных жителей.

Однако появление зверька вызвало тревогу. «Не трогайте! Не берите грех на душу!» – призывают неравнодушные селяне, опасаясь за жизнь животного.

Особую обеспокоенность вызывает поведение детей. «Кидаются палками, орут, как дикие. Родители, проведите беседу!» – пишут очевидцы.

По словам жителей, служба спасения животных планирует усыпить бобра и перевезти в подходящую для него среду обитания.