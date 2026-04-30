«Охота на эшелоны»: как рязанская радистка в составе диверсионного отряда взрывала тылы фашистов

Радистка Надежда Тюрина в составе партизанского отряда «Молот» действовала в тылу врага. Фото: ФГБУК «Музей Победы».

Глубокая ночь 1944 года, белорусские леса кишат фашистами, которые ищут партизан. В землянке юная девушка склонилась над хрипящей рацией. Каждое её слово – смертельный приговор для немецких составов. Это не шпионский боевик, а реальная судьба Надежды Тюриной – простой девчонки из Михайловского района Рязанской области.

5 мая в Музее Победы на Поклонной горе откроется обновлённая выставка ко Дню радио. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы. Одна из героинь – старший радист-переводчик отряда «Молот». И её история захватывает сильнее, чем многие триллеры.

С января по июль 1944 года группа из 33 человек (в их числе и Надежда Ивановна) действовала прямо под носом у гитлеровцев – у железнодорожных узлов Минск–Барановичи. Партизаны устроили настоящий ад на рельсах!

Результат их работы: 15 вражеских эшелонов с техникой и солдатами полетели под откос. Два бронепоезда подорвано, 19 паровозов повреждены. Почти километр вражеской связи уничтожен. Но самое важное – 165 разведсводок, переданных Надеждой Тюриной в Центр. Она не просто взрывала коммуникации и технику врага, но и передавала сведения о его планах, спасая жизни советских солдат.

В музее покажут около 20 раритетов, которые передал однополчанин Надежды Ивановны. Можно будет увидеть её настоящие награды: медаль «Партизану Отечественной войны» и «За оборону Москвы». А ещё – справку из белорусского штаба. По ней видно: с 9 января по 12 июля 1944 года хрупкая девушка каждый день рисковала жизнью, выстукивая азбукой Морзе дорогу к победе. За каждой медалью – взрыв, за каждой бумагой – подвиг.