Фото: администрация Рязани.

В Рязани приводят в порядок городские клумбы после снежной зимы. О текущих результатах благоустройства и планах рассказал глава администрации Борис Ясинский. «То, что можно было высадить в условиях нынешней капризной погоды, уже посадили. Однолетники тоже будут - их больше миллиона, но дождемся подходящей погоды», - сказал Ясинский.

Сквер на улице Горького уже благоустроили, там высадили гортензии. На следующей неделе многолетники появятся в сквере имени Чумаковой, а на площади Свободы высадят розы.

К 9 мая на площади Победы городские службы сделают клумбу в форме звезды с бархатцами, которые будут напоминать георгиевскую ленту. На Лыбедском бульваре заменят растения, не пережившие зиму. Новыми цветами украсят Первомайский проспект, Московское шоссе, парки и скверы. Ярких красок городу добавят петунии, хризантемы, львиный зев и летние георгины.