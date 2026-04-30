«Либо в дождь, либо в праздники…» Рязанцы недовольны ремонтом Солотчинского моста в предпраздничные дни. Огромная пробка

Утром и днем 30 апреля рязанцы стали жаловаться на пробку на Солотчинском мосту и при подъезде к нему со стороны города. Причина, по словам автомобилистов, ремонт моста. Жители не понимают, почему ремонтом занимаются в предпраздничные дни.

«Время только 11:00, а пробка жуть. У нас два варианта, когда делают мост - либо в дождь, либо в праздники. А потом удивляемся, почему в городе такие пробки. Почему ночью не работается?» - возмущаются горожане в RZN.Life.

По данным сервисов, отслеживающих дорожную обстановку, по состоянию на 30 апреля 12:30, протяженность автомобильного затора на данном участке – более 3,5 км: от улицы Есенина через Солотчинское шоссе до моста.