IX ресторанный фестиваль «Кухня Рязанского края» пройдет с 1 по 31 мая.

С 1 по 31 мая в Рязани пройдет девятый ресторанный фестиваль «Кухня Рязанского края». Как и в предыдущие годы, организаторы ставят целью создание яркого гастрономического бренда. Его основа - это местные продукты, вековые традиции и современное прочтение русской кухни.

В 17 ресторанах-участниках фестиваля гостям предложат дегустационные сеты из блюд, которые приготовлены по традиционным рецептам в современной авторской интерпретации. При этом каждый ресторан становится «гастрономическим посольством» одного из районов Рязанской области и старается передать его особенности.

По данным организатора, Ассоциации кулинаров Рязанского края, фестиваль за годы его проведения посетили более 10 тыс. гостей. Им представлено свыше 500 уникальных блюд.

Фестиваль «Кухня Рязанского края» проходит при поддержке Правительства Рязанской области и Агентства Развития Бизнеса и проекта «Гастрономическая Карта России».

- Российская региональная кухня стала равноценной туристической достопримечательностью. Массовые гастрономические фестивали — это канал формирования спроса на наши традиции и ценности. Для меня стала открытием Рязань с гастрономической точки зрения. Ребята-повара глубоко и ответственно занимаются адаптацией русской кухни. За последние пять лет здесь вырос настоящий креативный класс шеф-поваров — у них стоит поучиться! - говорит Екатерина Шаповалова, автор-методист всероссийского проекта «Гастрономическая карта России»

Генеральным партнером фестиваля выступает компания «ЭкоНива» , стратегическим партнером выступает Сбер.

