Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 9:03

Мальчику с эпилепсией в Рязани не выдали лекарства

В дело вмешалась прокуратура
Источник:kp.ru
Суд обязал минздрав выплатить 13 тысяч рублей и обеспечить ребенка лекарствами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Рязанской области не обеспечил больного эпилепсией ребенка жизненно важными лекарствами, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного органа, несовершеннолетний нуждался в противоэпилептическом льготном препарате, но медикаменты ему вовремя не предоставили.

Прокурор обратился в суд с иском к региональному минздраву, требуя взыскать с ведомства потраченные деньги и компенсацию морального вреда - всего 13 тысяч рублей.

Суд требования удовлетворил. Сейчас ребенок получает необходимые лекарства.