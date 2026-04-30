Мальчику с эпилепсией в Рязани не выдали лекарства

Минздрав Рязанской области не обеспечил больного эпилепсией ребенка жизненно важными лекарствами, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного органа, несовершеннолетний нуждался в противоэпилептическом льготном препарате, но медикаменты ему вовремя не предоставили.

Прокурор обратился в суд с иском к региональному минздраву, требуя взыскать с ведомства потраченные деньги и компенсацию морального вреда - всего 13 тысяч рублей.

Суд требования удовлетворил. Сейчас ребенок получает необходимые лекарства.