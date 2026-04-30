В Шиловском районе машина скорой не смогла проехать к пожилой пациентке – чиновники пообещали 150 метров щебня

Обещанного щебня жители ждут с 2022 года, а пока приходится ходить пешком. Фото: Д.А. Палёнов.

Жители деревни Новоершово Шиловского района бьют тревогу: с 16 марта 2026 года, населённый пункт фактически отрезан от транспорта. «Скорая не едет на вызовы», – жалуются сельчане в обращении к губернатору.

Проблема тянется годами. В 2021 году щебнем покрыли 525 метров, ещё 500 обещали в 2022 году, но дорогу Алехово-Новоершово (расстояние 3 км) так и не доделали.

В администрации района ответили: «Участковый врач на связи с Галиной Ивановной...Как только грунт подсохнет, начнём приводить дорогу в порядок».

Однако местные жители возмущены: «Приводить в порядок нечего. Там глина с высоким уровнем грунтовых вод, местность болотистая. А Галине Ивановне нужна не «участковый врач на связи», а бригада скорой помощи, которая не может проехать из-за того, что за 6 лет не смогли дорогу защебенить».

В ответ на это чиновники пообещали в этом году защебенить 150 метров. Жители спрашивают: «А когда остальные 1,45 км?»